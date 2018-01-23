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Antalya'da fuhuş çetesi çökertildi (2)

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 22:39 | Son Güncelleme 8 saat önce

FUHUŞ OPERASYONUNDA 25 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si Türk 23 kadın ile bu kadınları para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen 35 kişiden 10'u, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serik Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 25 şüpheli ise zorla fuhuş yaptırmak, fuhuş yaptırmak amacıyla yer temin etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından tutuklandı.

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