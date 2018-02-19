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Antalya’da genç kadına uçak kaçırtan kapkaç

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 12:13 | Son Güncelleme

Antalya’da havalimanına giden genç kadının üst geçitte çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Antalya’da havalimanına giden genç kadının üst geçitte çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını takip ettiği görüldü.
Edinilen bilgiye göre, danışmanlık yapan 28 yaşındaki Ö.Ö.N., bir iş için 20 Ocak 2018 tarihinde 07.00’de Hatay’a kalkacak uçağı için Kızıltoprak Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Elinde valiziyle Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki üst geçitten geçen genç kadını bir şüpheli yürüyen merdivenlerden itibaren takip etmeye başladı. Şüpheli, Ö.Ö.N.’nin üst geçidin ortasına geldiği zaman arkasından hızla gelerek çantasını alıp kaçtı. Şüpheli hızla merdivenlerden inip kaçarken, neye uğradığını anlayamayan genç kadın, uzun süre yürüyen merdivenin başında şüphelinin arkasından baktı. Bir süre sonra kendisine gelen Ö.Ö.N. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büo Amirliği ekipleri, ilk olarak Ö.Ö.N.’nin ifadesini aldı, ardından bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Genç kadının çantasında 150 TL’ye yakın parası, kredi kartları ve uçak bileti olduğu öğrenildi. Ö.Ö.N’nin uçağını da kaçırdığı öğrenildi.
Ekipler, yaklaşık bir ay izini sürdükleri şüpheliyi aynı bölgedeki bir evde yakaladı. Emniyete getirilen şüpheli A.M.T.(27) suçlamaları kabul etmezken, görüntülerindeki kişinin kendisine benzediğini ama olmadığını söyledi. İfade işlemleri tamamlanan A.M.T. adliyeye sevk edildi.

“Kadını takip etti”
Öte yandan kadının üst geçit merdiveninden çıkması ve şüphelinin takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin, kadının çantasını aldıktan sonra koşarak yine merdivenlerden kaçması, Ö.Ö.N.’nin ise arkasından bakması saniye saniye kaydedildi.

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