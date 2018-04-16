Antalya’da hurdacı denetimi

Antalya’da hurda malzeme taşıyan araçlara ve kişilere yönelik denetim yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri hurda malzeme toplayan araç ve kişilere yönelik 11 Nisan-13 Nisan tarihleri arasında değişik saatlerde denetim uygulaması yaptı.

Denetimlerde, 290 kişinin sorgulaması yapılırken, 77’sinin çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. 148 aracın sorgulaması yapılarak kontrol edilmiş, 41 araca trafik yönünden toplamda 9 bin 842 TL para cezası uygulandı. 1 araç içerisinden ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 adet dolu fişek ele geçirilirken, çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.