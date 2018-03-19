Antalya’da Huzur Toplantıları

Antalya Emniyet Müdürlüğü huzur toplantılarına devam ediyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklentilerinin yanında doğrudan katılımın sağlanması amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde başlattığı huzur toplantılarına devam ediyor. Alanya, Manavgat, Gündoğmuş, Finike, Kemer, Serik, Kepez ve Kaş ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılara, mahalle muhtarları, esnaf, ev ve iş kadınları, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan toplam 350 civarında vatandaş katıldı. Toplantılarda genel olarak asayiş, trafik, güvenlik, MOBESE, kaçakçılık ile mücadele, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında fikir alış verişinde bulunuldu.
Emniyet yetkilileri, son dönemlerde yaşanan ve halkta infial uyandıran cinsel taciz ve cinsel saldırı olaylarına ilişkin bilgilendirme yaparak bu davranışlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi.
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