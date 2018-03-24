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Antalya'da iki güreşçi tabancayla vurularak yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yağlı güreş sporcuları başpehlivan Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı (21), iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada Yavuz T.

Antalya'da iki güreşçi tabancayla vurularak yaralandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yağlı güreş sporcuları başpehlivan Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı (21), iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada Yavuz T. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 02.30 sıralarından Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz T., kız arkadaş yüzünden daha önce tartıştığı yağlı güreşçi sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelere tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Yavuz T.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da iki güreşçi tabancayla vurularak yaralandıAntalya'da iki güreşçi tabancayla vurularak yaralandıAntalya'da iki güreşçi tabancayla vurularak yaralandıAntalya'da iki güreşçi tabancayla vurularak yaralandı

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