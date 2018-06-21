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Antalya'da iki kazada; 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Antalya'da iki kazada; 2 ölü, 3 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
İlk kaza, öğle saatlerinde, Antalya- Burdur karayolu 32'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden Murat Atlı yönetimindeki 06 AF 1218 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Yusuf Torun yönetimindeki 07 DEY 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Torun'un kızı Sunay Duman (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Torun, eşi Gülsüm Torun ve motosiklet sürücüsü Murat Atlı, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
İkinci kaza ise Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrullah Saruhan (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen elektrikli bisiklet, otomobille çarpıştı. Saruhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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