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Antalya’da ikiz plakalı lüks otomobile el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen lüks otomobile el konuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen lüks otomobile el konuldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi’nde bir oto yıkamacının önünde park halindeki 06 ZHR 58 plakalı
otomobilde incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekibinin de parmak izi kontrolü yaptığı 1996 model aracın motor ve şase numarasından Alman vatandaşına ait olduğu, yurt dışına çıkış yapmayarak ikiz plaka ile Türkiye’de kullanılmaya devam edildiği belirlendi. Otomobilin üzerindeki plakanın ise Ankara’da bir başka araca ait olduğu tespit edildi.
E.K. isimli şahıs tarafından kullanıldığı belirlenen otomobil, emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından çekici ile önce Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine, aramanın ardından da yediemin otoparkına çekildi.

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