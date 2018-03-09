Antalya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (1)

İBRADI (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, adı ölüm virajı olarak bilinen çamlı yokuşu mevkiinde meydana geldi. İşçilerin gece vardiyası için çalışma alanını gittikleri öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.