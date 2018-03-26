Antalya’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kazı yapan 5 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Korkuteli ilçesi Kozağacı Mahallesi Ûrenyeri mevkiinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, N.Ö., O.G., N.T., D.S. ve R.K.’yi kaçak kazı yaparken yakaladı. 5 kişi gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 4 adet kürek, 2 adet Kazma, 1 adet balyoz, 1 adet keser, 1 adet manila, 2 adet murç ve 1 çift çizme ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.
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