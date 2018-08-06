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Antalya'da kaçak kazıya 16 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, arkeolojik sit alanı başta olmak üzere farklı yerlerde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 29 kişiden 16'sı tutuklandı.

Antalya'da kaçak kazıya 16 tutuklama

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, arkeolojik sit alanı başta olmak üzere farklı yerlerde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 29 kişiden 16'sı tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalı, Kaş ve Kepez ilçeleri ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kültür varlığı elde etmek amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, yeterince delil toplanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kepez ve Manavgat ilçeleri ile Muğla ve Erzincan'daki 18 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında aralarında 4 kamu personelinin de olduğu 29 şüpheli, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Operasyonda 2 kepçe, 6 dedektör, bir hilti, 5 tarihi nitelikli bilgileri içeren doküman, 3 el telsizi, bir kuru sıkı tabanca, 50 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 78 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, biri de savcılıkça serbest bırakıldı.

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Antalya'da kaçak kazıya 16 tutuklama

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