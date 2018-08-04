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Antalya'da kaçak kazıya 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde arkeolojik sit alanı başta olmak üzere farklı yerlerde kaçak kazı yaptığı belirlenen 30 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde arkeolojik sit alanı başta olmak üzere farklı yerlerde kaçak kazı yaptığı belirlenen 30 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Elmalı'da arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yeterince delil toplanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramda çok sayıda metal dedektörü, kazı malzemesi, tarihi eser dokümanı ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguları yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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