Antalya'da kaçak üretilen 11 bin şişe içki ele geçirildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kaçak üretilen 11 bin şişe içkiye el konulurken, 9 kişi de gözaltına alındı.

Yapılan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkezli Kars, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, kaçak üretilen içkilerin ticareti yapan 9 şüpheli, yakalandı. Depo olarak kullanılan yerler ile 5 iş yerinde yapılan aramalarda, kaçak üretildiği tespit edilen toplam 11 bin 21 şişe içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi.