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Antalya'da kafe yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Antalya'da park içindeki bir işletmede çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Haber Alparslan ÇINAR-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,(DHA)Antalya'da park içindeki bir işletmede çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangın, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park'taki bir işletmede saat 14.30'da meydana geldi. İddiaya göre elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, işletmeye ait ahşap kameriye ve gölgelikleri sardı. İşletme çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etse de söndürmekte yetersiz kaldı. Durumun b.ldirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İşletmede maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

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