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Antalya'da kalp krizi geçiren Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 15:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Larissa Belyakova (41), geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Larissa Belyakova (41), geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Larissa Belyakova, salı gecesi odasında kalp krizi geçirdi. Arkadaşının uyarısıyla odaya gelen otel personeli tarafından sağlık ekibine haber verildi. Sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Larissa Belyakova'yı ambulansla özel hastaneye götürdü. Rus turist Belyakova, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Larissa Belyakova'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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