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Antalya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Manavgat Ilıca Mahallesi’nde Hasan Özçelik’in kullandığı 07 L B 834 plakalı hafriyat kamyonu ile Tamer Aydın’ın kullandığı 34 BCE 278 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Manavgat Ilıca Mahallesi’nde Hasan Özçelik’in kullandığı 07 L B 834 plakalı hafriyat kamyonu ile Tamer Aydın’ın kullandığı 34 BCE 278 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Hafriyat kamyonunun çarptıktan sonra önünde 20 metre sürükleyerek yol kenarına attığı otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Tamer Aydın yaralandı. Özel Yaşam Hastanesine kaldırılan Tamer Aydın’ın Yoğun Bakım Ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kazanın meydana geldiği aynı noktada Şubat ayında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralanmıştı.

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