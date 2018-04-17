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Antalya’da kaybolan yaşlı adam havadan ve karadan aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki evinden 3 gün önce ayrılan yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki evinden 3 gün önce ayrılan yaşlı adamdan haber alınamıyor. Yaşlı adamın bulunabilmesi için jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra drone ile arama çalışması yapılıyor
Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş Kalecik Mahallesi’nde yaşayan ve 14 Nisan Cumartesi günü akşamüzeri evinden ayrılan 75 yaşındaki Hasan Karaöz’den 3 gündür haber alınamıyor. Eşinin keçilerine ot biçtikten sonra eve geldiğini, evlerinin önünden aşağıya doğru gittiğini belirten Ayşe Karaöz, eşi havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince oğluna ve yakınlarına haber verdiğini söyledi. Oğlunun jandarmaya durumu bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatılırken, çalışmalara Gündoğmuş jandarması ve jandarma arama köpeklerinin yanı sıra, Akseki’den gelen komandolar, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri katılıyor.
Mahalle çevresinin kayalık ve uçurum olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yapılabilirken, Pazar günü uçurum ve mağaraların bulunduğu bölgelerde drone yardımıyla arama çalışması yapıldı. 3 günün sonunda arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Kaybolan Hasan Karaöz’ün komşusu ve Kalecik Mahalle Temsilcisi Ramazan Kaynar, Karaöz’ün bundan 20-25 yıl önce geçirdiği rahatsızlığın ardından kaybolduğunu, 3-4 saat sonra Konya-Antalya karayolu yakınlarında bulunduğunu belirterek "O günden beri böyle bir olay yaşanmadı. Perşembe günü akşamüzeri son olarak evinin önünde görünmüş. 3 gündür kendisinden haber alınamıyor. Herkes seferber oldu. İnşallah kısa sürede bulunur" dedi.
Hasan Karaöz’ü son gören kişi olan eşi Ayşe Karaöz ise "Keçileri otlatıp geldi. Ben keçilerle ilgilenirken kendisi evin önündeydi. Bir anda ortadan kayboldu. Aşağıya doğru yürüdüğünü söylediler. 1-2 saat beklediğim halde gelmeyince çocukları arayıp haber verdim. Geldiler ve bir süre aradıktan sonra jandarmaya haber verdik. Kendisinden 3 gündür haber alamıyoruz. Uzağa gitmesi mümkün değil. Camiye bile 3-4 kez oturup dinlenerek gidiyordu. Eskisi gibi bağırıp çağırması, sinirlenmesi yoktu. Oldukça sakindi" ifadelerini kaydetti.

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