Antalya’da kontrolden çıkan otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iddiaya göre kontrolden çıkıp karşı yola geçen otomobil yolcu minibüsüne çarptı, 8 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yaşar Yalçın B.’nin kullandığı 07 LCS 92 plakalı otomobilin Çolaklı Kamelya kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Tevfik Y.’nin kullandığı 07 J 2234 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Otomobilin kontrolden çıkıp önce refüje çıktığı, aydınlatma direğini yıktığı ve yaklaşık 50 metre refüjde ilerledikten sonra minibüse çarptığı iddia edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Yalçın B., yanında bulunan Ahmet M. minibüs sürücüsü Tevfik Y. ile yolculardan Abdülbaki E., Aslı C. ve İrfan T. ile isimleri belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı.
Kazanın ardından ortalık savaş yerine dönerken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Helin'in katili gülmeye başlayınca, acılı baba dayanamadı
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
Flaşlar patladı, gerçekler ortaya çıktı!
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum