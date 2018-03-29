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Antalya’da küçük kızın ölümüne neden olan kaza kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Antalya’da, alkollü sürücünün 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olduğu trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya’da, alkollü sürücünün 8 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olduğu trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı küçük çocuğun yola savrulması, sürücünün durup yaralı kızı kucaklayarak aracına bindirdiği görüldü.
İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 tarihinde, akşam saatlerinde babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı gezmeye çıktı. Işıklar Atatürk Caddesi’ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve toruna, İlhami Yavuz’un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz ambulansın gelmesini beklemeden küçük Özgü İzem Ahırlı’yı otomobiline alarak hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ağır yaralı olan Özgü İzem, yolda hayatını kaybetti. Babaanne Gülşen Ekinak ise hastanede tedavi altına alındı.
Olaydan sonra gözaltına alınan ve yapılan kontrollerde 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Yavuz tutuklandı. Geçtiğimiz pazartesi günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan duruşmada İlhami Yavuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özgü İzem Ahırlı’nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yavuz’un çarptığı Özgü İzem’in yola savrulduğu, sürücünün aracı durdurup yolda yatan Özgü’yü kucaklayıp, aracının arka koltuğuna yatırdığı görülüyor. Bu sırada aynı araçtan 2 kişi daha iniyor. 1 kişi olay yerinden uzaklaşırken diğerinin ise İlhami Yavuz’un yanına gittiği kaydedildi.

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