Antalya’da küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Antalya’da kiraladıkları araçla küçükbaş hayvanları çalıp kasaplara satan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak bulunan hayanlar sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Serik ilçesi Kayaburnu ve Yanköy Mahallelerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çalındığı bilgisi üzerine hakete gecen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.B. liderliğindeki H.Ç., M.K., A.Y. ve A.Ç. isimli şüphelilerin kiraladıkları 07 EFG 40 plakalı araçla Serik-Antalya karayolunu kullanarak Kepez ilçesine geldiklerini tespit etti.

Şüphelilerin içinde bulunduğu araç Kanal Mahallesinde yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler çalınan 6 adet küçükbaş hayvanın yeri tespit ederek hayvanları sahiplerine teslim etti. Araç üzerinde ve içerisinde yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 1 adet deri mont, parmak izleri, sigara izmariti, çalıntı plaka ve araç içerisinde çok miktarda küçükbaş hayvan tüyü bulundu.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 5 şüphelinin aynı yöntemle Antalya ili Serik Aksu ve Elmalı ilçelerinde 7 ayrı küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı ile 1 adet çalıntı plaka olayına da karıştıkları tespit edildi.