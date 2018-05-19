Antalya'da kumar operasyonu 18 gözaltı

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera ANTALYA,(DHA)Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynatıldığı öne sürülen 6 adrese yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa ve Kepez ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen 6 adresi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, para karşılığı kumar oynadığı belirlenen 233 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 60 bin 247 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer temin ettiği belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de yakalandı. Şüphelileri ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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