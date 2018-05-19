HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya'da kumar operasyonu 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 13:16 | Son Güncelleme

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynatıldığı öne sürülen 6 adrese yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera ANTALYA,(DHA)Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynatıldığı öne sürülen 6 adrese yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa ve Kepez ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen 6 adresi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, para karşılığı kumar oynadığı belirlenen 233 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 60 bin 247 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer temin ettiği belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de yakalandı. Şüphelileri ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Ağaca çarpan motorlu kurye öldüAğaca çarpan motorlu kurye öldü
Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum/ Ek fotoğrafBursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.