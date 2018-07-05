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Antalya'da makilik alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 18:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Antalya'da makilik alanda yangın

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 16.30 sıralarından henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Fark edenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmalarına orman işçileri de destek verdi. Yangın, ekiplerin hızlı çalışmasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektar makilik alanın zarar gördüğü kaydedildi.

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Antalya'da makilik alanda yangınAntalya'da makilik alanda yangın

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