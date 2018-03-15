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Antalya’da maskeli kuyumcu soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde maskeli 2 soyguncu kuyumcu dükkanından yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde maskeli 2 soyguncu kuyumcu dükkanından yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Avsallar Mahallesi’ndeki Bülent Erdoğdu’ya ait bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcunun önüne gelen kimliği belirsiz yüzlerinde maske olan 2 soyguncu demir kesme makasıyla kepenklerin kilidini açtıktan sonra dükkanın camını kırarak tezgahta bulunan yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Sabah saatlerinde durumu fark eden çevredekiler jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olay yerinde parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

"200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı"
Bülent Erdoğdu, soygundan sabah işyerine geldiğinde haberi olduğunu söyledi. Erdoğdu, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Dükkanına kepenklerinin kilidini keskiyle keserek girmişler. Yaklaşık 1.5 kilo ağırlında 200 bin TL değerinde altın ziynet eşyası çalındı" dedi.

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