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Antalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ahşap metruk binada çıkan yangın, yanındaki iki metruk eve sıçradı.

Antalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı (2) - Yeniden

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ahşap metruk binada çıkan yangın, yanındaki iki metruk eve sıçradı. Kontrol altına alındığı sırada yangının ilk başladığı evin ön cephesinin yıkılması, heyecan ve korkuya neden oldu. 3 ev ve 1 otomobil yangında zarar gördü.
Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1304 sokak üzerindeki metruk ahşap evde saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına bitişik evlerde oturanlar hortumlarla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. Büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle 1305 ve 1295 sokak üzerindeki ahşap yapılı 2 eve daha sıçradı.
ÖN CEPHESİ BİR ANDA ÇÖKTÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 evdeki yangın kontrol altına alınırken, yangının ilk başladığı ahşap binanın ön cephesi bir anda yıkıldı. Bu sırada sokak üzerinde park halindeki bir otomobil zarar gördü. Camları kırılan ve kaportası zarar gören otomobilin sahibi gelerek aracını kaldırdı. Aracında 30 bin TL civarında zarar oluştuğunu öne süren Gökmen Karahan, "Mağdur oldum. Eski bir binaymış. Denizdeydim koşarak geldim" dedi.
'BU EVLER YIKILSIN'
Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay ise yangına koşarak gelip müdahale ettiğini söyledi. Muhtar Ay, yıllarca uğraşmasına rağmen buradaki yangın sorununa bir çözüm bulunamadığını söyledi. Mahallelinin çok şikayetçi olduğunu söyleyen Ay, "Yangında gariban insanlar zarar gördü. Otellerimiz var burada. Müşteri çıkıp gitti. Bu insanların zararını kim karşılayacak. Bu evler bir an önce yıkılmalı" dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı (2) - YenidenAntalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı (2) - YenidenAntalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı (2) - YenidenAntalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı (2) - Yeniden

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