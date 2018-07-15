Antalya'da metruk evde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Haşim İşcan Mahallesi'ndeki ahşap binada başlayan yangın, 2 eve sıçradı.
Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşim İşcan Mahallesi'ndeki metruk haldeki ahşap binada, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanındaki 2 metruk eve sıçradı. İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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