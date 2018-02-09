Antalya’da motosiklet uygulamaları

Antalya’da gerçekleştirilen uygulamada bin 356 motosiklet denetlendi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. 01 Şubat-08 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde bin 356 motosiklet sorgulandı. Uygulamada, 3 çalıntı motosiklet yakalandı, 2 yakalamalı/hacizli motosiklete işlem yapılarak otoparka çektirildi. 2 şüpheli şahıs da çalıntı motosiklet konusu ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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