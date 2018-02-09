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Antalya’da motosiklet uygulamaları

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:52 | Son Güncelleme

Antalya’da gerçekleştirilen uygulamada bin 356 motosiklet denetlendi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya’da gerçekleştirilen uygulamada bin 356 motosiklet denetlendi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. 01 Şubat-08 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde bin 356 motosiklet sorgulandı. Uygulamada, 3 çalıntı motosiklet yakalandı, 2 yakalamalı/hacizli motosiklete işlem yapılarak otoparka çektirildi. 2 şüpheli şahıs da çalıntı motosiklet konusu ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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