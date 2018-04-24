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Antalya’da MR cihazına ait parçalar çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Antalya’da özel bir hastanenin Manyetik Rezonans (MR) cihazına ait parçalar çalındı.Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede gece bilinmeyen bir saatte MR cihazına ait parçalar çalındı.

Antalya’da özel bir hastanenin Manyetik Rezonans (MR) cihazına ait parçalar çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede gece bilinmeyen bir saatte MR cihazına ait parçalar çalındı. Sabah saatlerinde MR ünitesinde görevli personelin fark etmesiyle olay polise bildirildi. Antalya Emniyetine bağlı birimler olayla ilgili soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı.
Hastane yönetimi ise çalınan parçaların MR cihazının çalışmasını engelleyici bir materyal olmadığını, MR çekilecek olan hastaların baş ve boyun bölgesini sabitlemek için kullanılan "Koil" adı verilen yan ekipmanlar olduğunu belirtti. Yakın zamanda yeni bir yapılanma içerisine girdiklerini, işten çıkarmalar olduğunu belirten hastane yönetimi hırsızlık olayının bu nedenle işlenmiş olabileceğini ve çalınan parçaların satılamayacağını kaydetti.

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