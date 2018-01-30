Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

Alanya'da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında olması yerli ve yabancı tatilcileri sahile çekti. Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girdi. Kumlara ve şezlonga uzanan turistler kitap okuyup, güneşlendi.
Bazı turistler ise sahilde yürüyerek güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi.
Alanya'da pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hafta sonunda yağış tahminleri yapılıyor.
Soçi'deki fotoğraf ortalığı karıştırdı! Türkiye, Rusya'dan izahat istedi
İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)
Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 1 yorum