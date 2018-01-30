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Antalya'da Ocak ayında deniz keyfi

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 20:37 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havada tatilciler sahile indi. Bazı tatilciler denize girip güneşlenirken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Alanya'da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında olması yerli ve yabancı tatilcileri sahile çekti. Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girdi. Kumlara ve şezlonga uzanan turistler kitap okuyup, güneşlendi.

Bazı turistler ise sahilde yürüyerek güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi.

Alanya'da pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hafta sonunda yağış tahminleri yapılıyor.

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deniz Antalya Alanya sahil kış ocak ayı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkemiz sanki. yeryüzü cenneti.. kuzeyde kış.. güney de yaz..
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