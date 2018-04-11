Antalya’da öğrencilerin otostopu acı bitti

Antalya’nın Demre ilçesinde üniversite öğrencilerinin otostop çekmek suretiyle bindikleri kamyon devrildi. Kazada bir kız öğrenci hayatını kaybederken, 2’si öğrenci, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Demre-Finike karayolu Beymelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nden yüklediği sebzeyi Ankara’ya götürmek üzere 06 JE 169 plakalı kamyonla yola çıkan Murat Karaağaç, otostop çeken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Emirhan Turhan (23), Kerem Han Akbulak (20) ve Selver Sakartepe’yi (21) alarak yoluna devam etti.

Beymelek Balık Burnu’nda iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkıp sazlıklara devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Sakartepe kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emirhan Turhan ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı sürücü Hasan Karaağaç ile Kerem Han Akbulak ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.