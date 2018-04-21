Antalya’da önceki gün yaşanan kazadan acı haber

Antalya’nın Aksu ilçesinde önceki gün akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Veli Çakır hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Antalya-Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Isparta’dan Antalya yönüne giden Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, Şaban Doğan’ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs yan yatarak ters döndü. Kazaya ilk müdahaleyi ise yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sağlık görevlilerince Antalya’daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada Şaban D., öğrenci velisi Ramazan D. ile öğrenciler Abbas E.K., Ceren K, Ahmet K.K, Mustafa N, Buse R.K, Ali R.A, Veli Ç, Berat K, Resul D, Ramazan A, Devrim U, İsa D, Rumesya D, Umut D, İrem K, Şule K, Tolgahan T, Berat T, Ali T, Hatice K. ve Berksan U. yaralandı. Yaralılardan Ramazan Duyan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı kaydedildi.

Kazada ağır yaralanan 2 öğrencinin birisinden bugün acı haber geldi. Antalya’da kaldırıldığı hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Karaöz Ortaokulu öğrencisi Veli Çakır hayatını kaybetti. Öte yandan öğrenci servisi içerisinde bulunan Mustafa N. 14+2 kişilik olan servise 23 kişinin alındığını belirtmişti.