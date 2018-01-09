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Antalya'da organ ve doku ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 10 saat önce

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bir hastanede organ ve doku ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğul olduğunu iddia eden iki kişinin organ nakli için bir hastaneye başvurduğu bilgisine ulaştı. Organ nakli olmak isteyen Ürdünlü Y.S.J.B. (65) ile verici S.Y.S.B.'nin (35) yapılan 'organ doku soy bağı' testinde baba oğul olmadıkları tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tetkikler için kan veren gerçek vericinin Suriyeli A.A. (25) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A., polise verdiği ifadede, böbrek rahatsızlığı olan alıcının oğlu S.Y.S.B.'nin arkadaşı olduğunu, birbirlerine benzediklerini, arkadaşının pasaportunu kullanarak hasta babasına para karşılığı böbreğini verebileceğini söylediğini, evrakı hazırlayarak hastaneye başvurduklarını anlattı.

TERCÜMANLAR IRAKLI

Polis ayrıca, yetki belgesi olmadığı halde tercümanlık yapmak ve hastanedeki işlemleri takip etmek için Y.S.J.B. ve oğlu S.Y.S.B.'den bin 250 dolar aldığı tespit edilen Iraklı M.D.E. ile K.A.M.W.'yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S.J.B., S.Y.S.B. ve A.A., 'organ ve doku ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.D.E. ile K.A.M.W. ise serbest bırakıldı.

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