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Antalya'da orman yangında 1 hektar zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Antalya'da orman yangında 1 hektar zarar gördü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Manavgat'a bağlı Uzunkale mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı değerlendiren Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yangın söndürme ekiplerini sevk etti. 4 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürmede kullanılan amfibi uçak, 8 arazöz ve 38 orman işçisiyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

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