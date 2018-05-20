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Antalya'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında yangın başladı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Trafodan kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Aksu ve Antalya Büyükşehir belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazözle müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarında, yangın söndürme helikopteri de kullanılıyor.

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