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Antalya'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 4 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

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