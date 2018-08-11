Antalya'da orman yangını (2)

OYMAPINAR'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Manavgat ilçesi Oymapınar bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiğinin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.
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