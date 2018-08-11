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Antalya'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

OYMAPINAR'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Manavgat ilçesi Oymapınar bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya'da orman yangını (2)

OYMAPINAR'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Manavgat ilçesi Oymapınar bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 4 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 2 dozerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ne kadar bir alana zarar verdiğinin belirlenmesi için inceleme yapılıyor.

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Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)

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