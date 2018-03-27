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Antalya’da otomobil dolandırıcılığı: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Antalya’da, icradan satılan lüks otomobilleri ucuza alma vaadiyle 12 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.Antalya’da 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan lüks otomobilleri ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını söyleyerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

Antalya’da otomobil dolandırıcılığı: 5 gözaltı

Antalya’da, icradan satılan lüks otomobilleri ucuza alma vaadiyle 12 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya’da 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan lüks otomobilleri ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını söyleyerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. İhbarla harekete geçek ekipler, 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrası C.K. (36) T.Ö. (22), A.B.Y. (24), O.Ö. (40) ve Ş.B.Y’yi (31) gözaltına aldı. Şüphelilerin bu şekilde 12 kişiyi 1 milyon 746 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya’da otomobil dolandırıcılığı: 5 gözaltı

Antalya’da otomobil dolandırıcılığı: 5 gözaltı

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