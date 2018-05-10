Antalya'da otomobil kayalıklara çarptı: 6 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Akseki- Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde, Hulusi Bayraktar yönetimindeki 42 BHY 68 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç kayalıklara çarparak durdu. Kazada, sürücü Hulusi Bayraktar ile araçtaki Ferah Aktaş, Şerife Satılmış, Ahmet, Zeynep ve Samet Çelik yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların tedavisi sürüyor.
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