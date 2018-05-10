HABER

Antalya'da otomobil kayalıklara çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil kayalıklara çarptı: 6 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Akseki- Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde, Hulusi Bayraktar yönetimindeki 42 BHY 68 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç kayalıklara çarparak durdu. Kazada, sürücü Hulusi Bayraktar ile araçtaki Ferah Aktaş, Şerife Satılmış, Ahmet, Zeynep ve Samet Çelik yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da otomobil kayalıklara çarptı: 6 yaralıAntalya'da otomobil kayalıklara çarptı: 6 yaralı

İYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndüİYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndü
Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'
20 yeni üniversite kuruluyor20 yeni üniversite kuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.