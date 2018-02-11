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Antalya’da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

Antalya’da 2 farklı otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Antalya’da Atatürk Caddesi üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına takılarak paten kayan gençler kazaya davetiye çıkardı.

Antalya’da 2 farklı otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Antalya’da Atatürk Caddesi üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına takılarak paten kayan gençler kazaya davetiye çıkardı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan genç, hareket halinde bulunan otobüsün ardında tutunarak dakikalarca kaydı. Patenli genç, otobüsün durakladığı anlarda ise kendi etrafında dönerek vakit geçirdi.
4 kişilik patenci bir grup ise Fener Caddesi üzerinde bir otobüsün arkasına tutunarak kaydı.

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