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Antalya’da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 22:18 | Son Güncelleme

IHAAW221153-ASA/07-04-2018 - Antalya’da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. 07.04.2018 22:11:53 TSI NNNN

IHAAW221153-ASA/07-04-2018

- Antalya’da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı.

07.04.2018 22:11:53 TSI
NNNN

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