Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Operasyonda toplam 187 şişe sahte içki ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten bir şebekeyi takibi aldı. Sevkiyat yapmak için 30 Mayıs günü yola çıkan hafif ticari aracı takibe alan polis, operasyon için harekete geçti. Her anı kaydedilen operasyon sırasında aracı durduran ekipler, M.A.K. ve H.A. adlı iki kişiyi gözaltına alırken araçta yapılan aramada, 187 şişe sahte içki ele geçirildi. İçkilerin üzerinde bulunan bandrollerin, etiketlerin ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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