Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki üretilen iki ayrı imalathane ile bir eğlence mekanına ait ikamete düzenlenen operasyonda 10 bin 471 adet kaçak ve sahte içki malzemesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Polis, 3 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içkileri üretmek, pazarlamak ve gizlemek için kullandıkları iki ayrı imalathane ile bir eğlence mekanının personelinin kaldığı ikamete eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 236 adet dolu içki şişesi, 520 litre alkol, 2 bin 136 adet değişik marka ve ebatlarda boş içki şişesi, 3 bin 476 adet sahte bandrol, cin aroması, tekila aroması, gliserin ve sahte içki yapımında kullanılan şişe kapağı, etiket gibi toplam 10 bin 471 adet malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin analiz raporlarında Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmadığı ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili ise 2 şüpheli gözaltına alındı.