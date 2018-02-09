Antalya’da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı hakarete 2 tutuklama

Antalya’da sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T, U.B. ve M.S.’yi sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devletin kurum ve organlarına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamalarıyla gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.T. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, U.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.