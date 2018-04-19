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Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (1)

Hasan UĞUR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (1)Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (1)

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