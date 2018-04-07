Antalya’da tedavileri tamamlanan askerler birliklerine gönderildi

Antalya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerin büyük bir bölümü tedavilerinin ardından birliklerine gönderildi.
Antalya’da dün gece ve bugün kent merkezindeki değişik birlikte görevli 100’ün üzerinde asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin bir bölümünde yüksek ateş ve ishal şikayetiyle revirlere başvururken, birlik içerisindeki revirlerde tedavi görenlerin yansıra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de getirilen askerler oldu. Hastaneye, üst rütbeli görevlilerin refakatinde getirilen askerlerin bir bölümü ayakta tedavi görürken bir bölümüne serum tedavisi uygulandı.
Farklı birliklerdeki askerlerin şikayetlerinin benzer olmasından yola çıkan sağlık görevlileri gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde dururken askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve büyük bölümünün tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Askerlerin sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken en son bu akşam saatlerinde gelen ve Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı’nda görevli bir grup askerin de tedavisinin tamamlanmasının ardından birliklerine gönderileceği öğrenildi.
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