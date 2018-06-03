HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ Demre açıklarında batan sürat teknesinde ölen Suriyelilerden 5 çocuğun, aynı olayda kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin çocuğu olduğu ortaya çıktı.

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ Demre açıklarında batan sürat teknesinde ölen Suriyelilerden 5 çocuğun, aynı olayda kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Demre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti gözyaşlarına boğuldu. Hastane önünde gözyaşları içinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini, Hatay Kırkhan'da kaldıklarını söyledi. Tekneyi kimsenin kullanmayı bilmediğini kaydeden İdris Raşit, "Tekneye attılar, 'Gidin' dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı" diye ağladı. '5 ÇOCUĞU BİRDEN HAYATINI KAYBETMİŞ' Demre Kaymakamı Murat Uz da olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Uz, şunları söyledi: "Saat 02.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza Suriyeli kaçak göçmen gemisinin battığı yönündeki ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik unsurları hemen olay yerine intikal etti. Sabaha kadar süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda maalesef 9 cansız bedene ulaşıldı, bunlardan 6'sı çocuk. Diğer 6 Suriyeli de sağ olarak kurtarıldı. Çok acı bir olay. Özellikle bir anne ve babanın 5 çocuğu birden hayatını kaybetmiş durumda. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Zannediyoruz tahkikat sonucunda bu işi organize edenler, bu işin içerisinde olanlar, nereden bindikleriyle ilgili detaylara ulaşacaktır adli makamlar." Kaymakam Murat Uz, denizden en son sağ olarak kurtarılan Giyas Vahod'un da yüzerken bölgedeki bir dalış teknesi tarafından Kekova Adası'nın açıklarında bulunduğunu kaydetti. Diğer yandan olayda yaşamını yitiren Suriyelilerin cenazeleri işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Sivas'ta kene bir can daha aldı (2)Sivas'ta kene bir can daha aldı (2)
Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detayAntalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.