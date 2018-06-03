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Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sabaha karşı batan sürat teknesinde denize düşerek kaybolan son kişi de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunduktan sonra Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sabaha karşı batan sürat teknesinde denize düşerek kaybolan son kişi de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunduktan sonra Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Suriyeli olduğu belirtilen kaçaklar Giyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) hastanede tedaviye alındı.
Tekne faciasında yaşamını yitiren Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8), Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cenazeleri ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Ramazan SARIKAYALI/DEMRE (Antalya), (DHA)

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