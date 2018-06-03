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Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ Demre açıklarında batan sürat teknesinde ölen Suriyelilerden 5 çocuğun, aynı olayda kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (4)

5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ
Demre açıklarında batan sürat teknesinde ölen Suriyelilerden 5 çocuğun, aynı olayda kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Demre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti gözyaşlarına boğuldu.
Hastane önünde gözyaşları içinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini, Hatay Kırkhan'da kaldıklarını söyledi. Tekneyi kimsenin kullanmayı bilmediğini kaydeden İdris Raşit, "Tekneye attılar, 'Gidin' dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı" diye ağladı.
'5 ÇOCUĞU BİRDEN HAYATINI KAYBETMİŞ'
Demre Kaymakamı Murat Uz da olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Uz, şunları söyledi:
"Saat 02.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza Suriyeli kaçak göçmen gemisinin battığı yönündeki ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik unsurları hemen olay yerine intikal etti. Sabaha kadar süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda maalesef 9 cansız bedene ulaşıldı, bunlardan 6'sı çocuk. Diğer 6 Suriyeli de sağ olarak kurtarıldı. Çok acı bir olay. Özellikle bir anne ve babanın 5 çocuğu birden hayatını kaybetmiş durumda. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Zannediyoruz tahkikat sonucunda bu işi organize edenler, bu işin içerisinde olanlar, nereden bindikleriyle ilgili detaylara ulaşacaktır adli makamlar."
Kaymakam Murat Uz, denizden en son sağ olarak kurtarılan Giyas Vahod'un da yüzerken bölgedeki bir dalış teknesi tarafından Kekova Adası'nın açıklarında bulunduğunu kaydetti.
Diğer yandan olayda yaşamını yitiren Suriyelilerin cenazeleri işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (4)Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (4)Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (4)Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (4)

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