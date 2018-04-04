Antalya’da tersane yangını tamamen söndürüldü

Lüks yat üretimi yapılan Antalya Serbest Bölge’de bir tersanede çıkan yangın söndürüldü. Yangının yat üretim tersanesi içinde bir hammaddenin henüz nedenini belirlenemeyen bir şekilde alev alması nedeniyle çıktığı bildirildi.

Türkiye’nin en önemli lüks yat üretim merkezleri arasında bulunan Antalya Serbest Bölgedeki bir tersane hangarında saat 09.15 sıralarında başlayan yangın 4 saatte kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. 3 hangarda etkili olan yangında 2 lüks yat ve 1 teknenin zarar gördüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesine ait 18 araöz, 60 personel, Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi, Sahil Güvenlik, ASBAŞ, Orman Bölge Müdürlüğü ekibinin kara ve havadan müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları esnasında 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Soğutma çalışmalarının gün boyu devam edeceği bildirildi. Öte yandan tersanelerden işçilerin değerli evrakları taşıdıkları görüldü.

"Tersanedeki madde kıvılcım almış"

Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.(ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, yangın ihbarının sabah saat 9.15’de geldiğini belirterek, “İlk müdahaleyi Serbest Bölge içinde bulunan itfaiye aracımız yaptı. İlk aldığımız bilgiye göre bölgemizde yat üretim tersanesi içinde bir hammaddenin henüz nedenini bilmediğimiz bir şekilde kıvılcım alması nedeniyle yangının başladığının bilgisini aldık. Yat üretiminde kullanılan malzemeler hızlı yanıcı malzemeler. Tersanedeki bir yatın alev aldığını tespit ettik. İtfaiye ekipleri buna müdahale etti. Yat ve tersane zarar gördü. Şuanda yangın kontrol altına alındı. Diğer binalara yangının sıçraması söz konusu değil. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Birkaç saat daha soğutma çalışması yapılacak. Ardından hasar tespit çalışması yapılacak” diye konuştu.