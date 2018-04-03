Antalya’da torbacılar alçılı sargılı adliyeye sevk edildi

Antalya’da polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheliden biri ayağı alçılı diğeri ise boynu sargılı şekilde adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma sonucunda dün, İstanbul’dan Antalya’ya torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının geleceği bilgisine ulaştı. İki şüphelinin geleceği 34 ZB 132 plakalı otomobili tespit eden ekipler, Döşemealtı ilçesine giriş noktasında beklemeye başladı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araç Çakırlar yolunda saptığı bir ara sokakta beton mikserine çarparak durabildi. Hava yastıklarının patladığı araçta bulunan E.A. (28) ve M.A. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin kovalamaca esnasında araç camından attıkları iki poşet içerisinde toplam 600 gram eroin maddesi de ele geçirildi.

Kaza nedeniyle çeşitli yerlerinden hafif yaralanan iki şüpheli hastanedeki tedavilerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi. E.A. sol ayağı alçılı şekilde, kardeşi M.A. ise sol eli alçılı ve boyunlukla emniyetten çıkarıldı.