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Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 20:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza, Ilıca Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydan geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ilıca Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy istikametinden Ilıca istikametine seyreden Ramazan Köse’nin kullandığı 07 L 3602 plakalı kapalı kasa kamyonet ile D-400 karayolu istikametinden gelen Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kapalı kasa kamyonette bulunan İbrahim Yüksel ters dönen araç içerisinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri Ramazan Köse ve Mustafa Bulut ile kamyonetin devrilirken çarptığı çocuk arabasında bulunan 2 aylık Sudem Çetin isimli bebek ise yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Bulut’un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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