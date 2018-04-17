Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydan gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Vatandaşlar ise kavşakta sürekli kazaların yaşandığını ifade ederek çözüm bulunmasını istedi.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu istikametinden Serik istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç, Abdurrahmanlar Kavşağı’nın dolu olması nedeniyle yol üzerinde bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kavşağın çok dar olduğunu ifade eden Gebiz Mahallesi eski Muhtarı Fikri Şimşek ise, "Burada defalarca kaza oldu. Bunu yetkililere bir türlü anlatamadık. Burada çözüm olması için daha kaç kaza olsun. Burasının acilen çözülmesi gerekir” dedi. Kazaya karışan araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı.